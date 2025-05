CM sedia provas de atletismo da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná

Nesta terça-feira (6), o Complexo Esportivo Roberto Brzezinski, em Campo Mourão, se transformou no palco da disputa da modalidade atletismo da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP’s). Apesar da sede oficial desta etapa ser o Município de Roncador, a ausência de pista oficial na cidade motivou a transferência das provas para Campo Mourão, que conta com uma estrutura adequada e moderna para a prática da modalidade.

Segundo o técnico da equipe mourãoense e coordenador da disputa, Paulo César da Costa, o Paulinho, a pista sintética do complexo tem cumprido seu papel de fomentar o atletismo não apenas no município, mas em toda a região. “A pista foi feita com o objetivo de desenvolver o atletismo regional, e hoje vemos ela cumprindo sua função ao receber um evento deste porte. É gratificante ver as crianças vivenciando essa experiência e muitos deles conhecendo, pela primeira vez, uma pista oficial de atletismo”, destacou.

A etapa regional da modalidade conta com a participação de aproximadamente 200 atletas, representando cerca de 10 cidades da região. Os competidores são oriundos de escolas estaduais, municipais e particulares, abrangendo diferentes faixas etárias e categorias.

As provas incluem diversas modalidades de corrida, salto e arremesso, nas categorias masculina, feminina e também no para-desporto, totalizando cerca de nove provas distintas. A movimentação intensa no complexo esportivo durante o dia é reflexo da importância da competição tanto para o desenvolvimento esportivo dos jovens quanto para a descoberta de novos talentos.