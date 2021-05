Região recebe mais 4,4 mil doses de vacina contra covid-19

A 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão começou a distribuir nesta quarta-feira (19), mais 4,4 mil doses de vacinas contra o coronavírus. Desse total, 1.005 doses serão destinadas a Campo Mourão e o restante para os demais municípios da Comcam.

Essa nova remessa é composta por 3.800 doses da Covishield, fabricada pela parceria entre Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz, e 600 da Coronavac, produzida em parceria pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan (São Paulo).

As 3.800 doses da AstraZeneca serão usadas como reforço na população de 65 a 69 anos, e correspondem a 52% da população nesta faixa etária, enquanto a CoronaVac faz parte da primeira dose às mulheres gestantes e puérperas com comorbidade.

As doses começam a ser distribuídas a partir das 13h, com a distribuição em três horários para evitar aglomeração a Regional de Saúde. “Nesse primeiro momento, infelizmente não será possível avançar muito com a vacinação, já que a primeira dose será apenas para gestantes e puérperas (600 doses) e o restante corresponde a segunda dose para idosos”, disse o chefe da Regional de Saúde, Eurivelton Wagner Siqueira.