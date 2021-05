Integrado oferece 13 bolsas integrais para Medicina

O Centro Universitário Integrado está com inscrições abertas para o processo seletivo que vai ofertar 13 bolsas integrais para o curso de Medicina da Instituição. As bolsas são destinadas aos ingressantes do 2º semestre de 2021. A taxa de inscrição é de R$200,00 e os interessados podem se inscrever até o dia 26 de maio, através do site: medicinaintegrado.com.br

Os candidatos devidamente inscritos no processo seletivo serão selecionados, exclusivamente, pelo resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nas edições realizadas nos anos de 2018, 2019 ou 2020.

Para concorrer a uma das vagas, que garante cobertura total do valor das mensalidades da graduação, o candidato deverá cumprir alguns requisitos, como não ser beneficiário de qualquer outro tipo de bolsa, não ser portador de diploma de curso superior, ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou ter sido bolsista integral em escola privada, além de ter a renda familiar per capita abaixo de um salário mínimo e meio. As bolsas não serão concedidas a acadêmicos que já tenham vínculo com o curso de Medicina do Integrado e aos estudantes que não tenham concluído o Ensino Médio até o início do ano letivo do curso de Medicina do Integrado.

PONTUAÇÃO EXTRA

Uma das novidades do processo seletivo de bolsas é que os estudantes que tenham concluído o Ensino Médio na região da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (COMCAM) serão beneficiados, tendo 20 pontos acrescentados na média geral do Enem. Essa é uma forma da Instituição privilegiar os estudantes da nossa região, fortalecendo o vínculo do Integrado com a comunidade.

Além disso, os candidatos que participarem do tour virtual, responderem ao Quiz e passarem por entrevista com os veteranos poderão garantir até 5 pontos extras. As atividades poderão ser realizadas na página de inscrição do candidato.

VESTIBULAR

Além do processo seletivo para oferta de bolsas de estudos, o Centro Universitário Integrado também está com inscrições abertas para outros dois processos seletivos de Medicina: Vestibular e Ingresso com a nota do Enem. A taxa de inscrição para cada processo é de R$300,00 e pode ser dividida em até 3x no cartão de crédito. Além disso, o candidato que se inscrever para o processo de bolsas e também tiver inscrição efetivada para o Vestibular Medicina 2021/2 e/ou Processo Seletivo ENEM Medicina 2021/2, poderá obter desconto de R$ 100,00 por processo sob o valor total, garantindo no máximo R$ 200,00 de desconto ao participar dos três processos seletivos.

Os editais com todas as informações sobre os processos seletivos estão disponíveis no site medicinaintegrado.com.br