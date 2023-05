Região já registra 95 casos de dengue desde início do ciclo

Subiu para 95 o número de casos confirmados de dengue na região da Comcam, desde o início do ciclo, em agosto. O último boletim foi divulgado nessa terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. Conforme o levantamento, Campo Mourão está na liderança com 18 casos, seguido de Goioerê, com 16; Engenheiro Beltrão (12) e Quinta do Sol e Moreira Sales, ambos com nove casos cada um.

Dos 25 municípios, dezoito estão com casos positivos de dengue desde agosto. À nível de estado, o novo boletim epidemiológico da Sesa confirmou 6.889 novos casos e seis óbitos por dengue em relação ao informe da semana anterior.

Agora o Paraná registra ao todo 35.433 casos confirmados e 21 óbitos. Das seis mortes registradas, cinco ocorreram na 17ª Regional de Saúde de Londrina e uma na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu.

Eram três pacientes de Londrina (dois homens com 59 e 69 anos e uma mulher de 62 anos), um de Ibiporã (masculino, 68 anos), um de Prado Ferreira (masculino, 87 anos) e um de Foz do Iguaçu (masculino, 72 anos). Todos possuíam comorbidades.

No total, são 191.819 notificações, uma diferença de 22.841 (13,5%) a mais do que na semana anterior. Das 22 Regionais de Saúde, somente a de União da Vitória não possui casos autóctones (quando a doença é contraída na cidade de residência).

CHIKUNGUNYA

Em relação à chikungunya, o Estado possui 283 casos confirmados. São 52 a mais (22,5%) que no último informe. Sem o registro de novos óbitos, o Paraná permanece com duas mortes pelo agravo, sendo um caso importado do Paraguai e um residente de Cascavel. A maioria das confirmações (64%) são autóctones e, destas, 175 (96%) são de pacientes residentes na Macro Oeste, sendo que 131 (74,8%) do município de Foz do Iguaçu.