Região fecha ciclo da dengue com aumento de quase 400% de casos

A região da Comcam fechou o ciclo anual epidemiológica da dengue, com aumento de 391% de pessoas contaminadas pelo mosquito Aedes aegypti. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Conforme balanço divulgado pela instituição, entre agosto de 2021 e julho de 2022 (período do ciclo), a região de Campo Mourão contabilizou 8.829 casos de dengue. No ciclo anterior (2020/21) foram 2.259, aumento de 391%.

Apenas em Campo Mourão foram 1.633, enquanto que no ciclo anterior eram 38, ou seja, crescimento acima dos 4.200%. Dos 25 municípios, apenas cinco tiveram redução de casos: Altamira do Paraná, Campina da Lagoa, Juranda, Roncador e Ubiratã. Terra Boa foi o município mais afetado pela dengue no período, com 3.191, contra 6 do ciclo anterior.

MUTIRÃO CONTRA A DENGUE

Em Campo Mourão a situação só não foi mais grave porque o setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, atuou em parceria com a Unimed e Tiro de Guerra, na realização de mutirões de combate ao mosquito transmissor da dengue. Também foi necessário o trabalho com o fumacê no período mais crítico.

O grupo recolheu materiais que acumulam água dispensados irregularmente nos espaços públicos e terrenos baldios. O trabalho foi realizado na área central e bairros da cidade.

“Não podemos baixar a guarda. Não basta o poder público fazer seu papel se não tiver a colaboração da população”, alerta a supervisora geral de campo, Marinalva Ferreira da Luz. A limpeza de quintais e descarte de resíduos é responsabilidade do proprietário do imóvel.