Circuito de Corridas Fecam será em Piquirivaí dia 28 de agosto

Estão abertas até o dia 21 de agosto as inscrições para a terceira etapa do Circuito de Corridas Fecam – Etapa Trekking, que será realizada dia 28 de agosto no distrito de Piquirivaí. São 400 chips disponíveis para os percursos de 2,5 km ou 5 km. Para a inscrição é solicitada a doação de um quilo de alimento não perecível.

Nesta etapa o percurso é realizado nas estradas rurais da região. Para correr com chip de cronometragem inteligente o participante precisa se inscrever pelo Sympla. Os 60 primeiros competidores a retirarem o chip de cronometragem no dia do evento ganharão camiseta personalizada.

Os cinco primeiros de cada gênero (feminino e masculino) no percurso de 5 km receberão troféus. Todos os corredores do percurso de 2,5 km receberão medalhas. A organização do evento está a cargo da Fecam, em parceria com o Integrado EAD, Paraná Atacadista e Unimed.