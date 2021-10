Reforço de vacina disponível para acima de 60 anos que completaram 6 meses da 2ª dose

A dose de reforço (3ª dose) da vacina contra Covid-19 está disponível a partir desta quinta-feira (28) para pessoas acima de 60 anos que completaram seis meses da 2ª dose. Para ser atendido basta ir até a sede da Unespar com o comprovante da vacinação e documentos pessoais.

“São poucos municípios que disponibilizaram esse tipo de atendimento, que vamos oferecer com a remessa de vacinas enviada pelo governo do Estado. Pedimos que as pessoas fiquem atentas aos comprovantes porque só serão atendidos os que já tiverem completados seis meses da segunda dose”, reforça o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Nesta quinta devem procurar a dose de reforço os idosos que receberam a segunda dose até dia 7 de abril. Já na sexta-feira (29), os que tomaram até dia 15 de abril. A dose de reforço faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, autorizado a partir do mês de setembro, em idosos com mais de 60 anos, pessoas com o sistema imunológico enfraquecido e profissionais de saúde.