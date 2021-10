Paraná recebe mais 30,4 mil vacinas contra a Covid-19 do governo federal

O Ministério da Saúde enviou ao Paraná 30.420 novas vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (27). As doses da Pfizer/BioNTech chegaram às 8h25, no voo LA4787, no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Os imunizantes já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, onde serão organizados, cadastrados e, dentro do prazo padrão, encaminhados para as Regionais de Saúde.

O informe técnico da remessa não foi divulgado. Por isso, ainda não se sabe qual é o público-alvo das novas doses da Pfizer.

De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já são 15.489.076 vacinas aplicadas no Paraná, sendo 8.521.483 primeiras doses e 6.658.377 segundas doses/doses únicas. O Estado também registra a aplicação de 35.340 doses adicionais (DA) e de 275.473 doses de reforço (DR).