Referência em cardiologia, Central Hospitalar recebe idoso com infarto de Paraíso do Norte

Na tarde dessa quarta-feira, o serviço aeromédico do Samu conduziu um idoso de 65 anos, vítima de infarto, para a Central Hospitalar de Campo Mourão. Ocorre que ele mora em Paraíso do Norte (cerca de 130 km de Campo Mourão), porém, a opção pelo deslocamento tão distante se deu pela referência que o hospital é no atendimento de cardiologia.

Paraíso do Norte está localizado na região de Paranavaí. Segundo o médico cardiologista João Paulo dos Reis, a Central Hospitalar é referência em cardiologia a nível estadual.

“Recebemos muitos pacientes com infarto de outras regiões mais distantes, como Umuarama, Cianorte, e outras cidades. Para esse tipo de emergência, o atendimento precisa ser rápido e eficaz, como é feito na Central Hospitalar, com cateterismo, ou angioplastia, se necessário. Tudo isso é fundamental para salvar uma vida”, afirma o médico.

Segundo João Paulo, feito os devidos procedimentos, o risco de mortalidade pelo infarto cai abruptamente. “E ainda eleva a uma melhor qualidade de vida para o paciente” , explica.

Como presta serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), muita gente procura o hospital para diversos tipos de atendimento. “Pela referência que tem na parte de cardiologia, por meio do SUS, recebemos também pessoas que precisam de marca-passo e outras necessidades.”

Sobre o risco de infarto, ele pede cuidado redobrado para pessoas que sofrem de diabetes, pressão alta, ou que são fumantes. “É preciso estar atento com esses fatores de risco.”