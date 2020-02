Condutora de Honda Biz fica ferida em acidente

Em mais uma colisão entre carro e moto, em Campo Mourão, uma jovem de 25 anos ficou ferida. Como na maioria dos acidentes envolvendo esses dois tipos de veículos, a condutora de um Fiat Strada acabou invadindo a via preferencial, causando a colisão com uma Honda Biz.

O acidente ocorreu por volta das 8h desta quinta-feira, no cruzamento da avenida Comendador Norberto Marcondes com a rua Peabiru, próximo ao estádio municipal. A condutora da moto sofreu ferimentos leves e foi atendida pelo Siate.

A motociclista seguia pela avenida, sentido Lar Paraná/Centro, enquanto a motorista da Strada, de 55 anos, trafegava pela rua Peabiru, sentido Perimetral/Centro.

A motorista relatou que chegou a parar no cruzamento, porém não viu a moto, que teria ficado escondida no “ponto cego” do automóvel. Ao avançar, a motociclista não conseguiu desviar e bateu na lateral do veículo.

A equipe da Polícia Militar registrou a ocorrência e o Corpo de Bombeiros encaminhou a jovem ao hospital Pronto Socorro.