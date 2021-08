Quarta-feira tem campanha de prevenção a saúde do homem

As Unidades de Saúde de Campo Mourão (exceto do Jardim Pio XII), vão atender na próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, das 16h30 às 20h30. O horário diferenciado é para a campanha “Agosto Azul”, voltada a saúde do homem. Além de testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, serão realizadas consultas médicas, pedidos de exames, vacinação e orientações.

Também haverá atendimento odontológico nas unidades de Saúde dos bairros Tropical, Paulista, Avelino, Cidade Nova, Perdoncini, Copacabana e Centro Social Urbano. Conforme destaca a coordenadora da Atenção Básica, Suelen Lima, o intuito é trabalhar a prevenção para reduzir estatísticas negativas de doenças que acometem o público masculino.

No Paraná a campanha deste ano tem como tema “Homem, torne a sua vida melhor! Cuide da sua Saúde”. A campanha foi instituída por lei no Estado em 2012 e a Secretaria Estadual de Saúde mantém várias ações com base na Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem.

Entre a população masculina do Paraná estima-se 18.710 novos casos de câncer a cada ano, de 2020 a 2022, com 3.560 de câncer de próstata, 1.250 de câncer de colón e reto, 1.180 de traqueia, brônquios e pulmão, 900 de estômago e 720 de esôfago.