Quarentena já apresentou resultados, analisa prefeito

Os números divulgados diariamente pelo Comitê Municipal de Acompanhamento do Coronavírus, mostram que as medidas de restrições ao comércio e de isolamento social determinados há quase um mês surtiram efeito. É o que analisa o prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, ao comentar sobre o novo decreto que flexibilizou, com restrições, as atividades comerciais na cidade.

Conforme boletim divulgado na quinta-feira, são 3 casos suspeitos aguardando resultados, 14 recuperados, 299 descartados e 81 monitorados. “Comparada à situação que vínhamos enfrentando nos últimos dias temos números positivos. O esforço de todos está apresentando resultados, conforme já previam os profissionais da Saúde”, argumenta o prefeito.

Sobre o novo decreto, que passou a valer a partir desta sexta-feira (17), ele disse que é uma tentativa de equilibrar a economia e a saúde pública. “Se todos colaborarem, mais cedo poderemos sair dessa situação. Se relaxar e o número de casos voltar a subir, teremos que voltar atrás e ainda com mais rigor. Está nas mãos da população”, pondera o prefeito.

Ele também explicou que ao mesmo tempo em que flexibilizou as restrições comerciais, o município trabalha para estruturar melhor a Saúde. “Temos buscado parcerias com prefeitos da região e sociedade local para credenciar e estruturar UTIs, enfermarias, emprestamos equipamentos e treinamos profissionais na UPA para atender apenas doenças respiratórias”, sintetizou.

Além do compromisso do Estado com mais respiradores e credenciamento de leitos, o prefeito ressalta que o município recebeu R$ 3,6 milhões do governo federal para enfrentamento do Covid-19. “Há quem diga que poderemos ir até setembro com essa pandemia. Então temos que preparar nossa estrutura de Saúde e mais uma vez reforçar a necessidade de todos fazerem a sua parte”, sintetizou.