Município concede insalubridade em grau máximo a 297 servidores da Saúde

Decreto do prefeito Tauillo Tezelli no dia 9 de abril no órgão oficial eletrônico concede adicional de insalubridade em grau máximo (40 por cento) para os servidores da Secretaria de Saúde que atuam no atendimento a pacientes suspeitos ou portadores do Coronavírus (Covid-19).

A concessão contempla 297 servidores pelo período que perdurar a situação de calamidade pública motivada pela pandemia e será paga na folha do mês de abril. Segundo o Departamento de Recursos Humanos, para atender a necessidade excepcional de interesse público, o município convocou ainda 22 auxiliares de enfermagem, 4 enfermeiros e 3 médicos clínico geral por meio do Processo Seletivo Simplificado.

Esses contratos foram firmados por tempo determinado. Os contratados estão lotados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e demais UBS da Secretaria da Saúde, a fim de colaborar com o enfrentamento da emergência em saúde pública.