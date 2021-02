Prossegue vacinação contra Covid-19 a profissionais de saúde acima de 50 anos

A Secretaria Municipal de Saúde dará continuidade nesta sexta-feira (12) e na segunda-feira (15) à vacinação contra Covid-19 aos profissionais que atuam na área de saúde acima de 50 anos e mais. Os que se enquadram no anexo II do Plano Nacional e na linha 9 do Plano Estadual ainda não vacinados devem procurar o Colégio Estadual de Campo Mourão, das 9 às 13 horas.

Segundo a diretora da Secretaria Municipal de Saúde, Camila Corchak, a imunização é destinada a trabalhadores que atuam em serviços de Saúde e demais serviços ambulatoriais e hospitalares, em farmácias, em sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados, cuidadores domiciliares, doulas, e trabalhadores em áreas administrativas, inclusive da gerência e gestão da saúde.

“Para os profissionais liberais será exigido o registro no Conselho de Classe e para os outros profissionais que não necessitem registros em conselho de classe a Carteira de Trabalho. Todos deverão portar também Cartão do SUS e CPF”, esclarece a diretora, ao acrescentar que é necessário que esses profissionais estejam trabalhando e a instituição e o profissional inclusos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).