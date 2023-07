Projetos desenvolvidos em Campo Mourão são apresentados em Congresso Nacional de Saúde Pública

Campo Mourão está representada no 37º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), realizado nesta semana em Goiânia (GO). A Secretária Municipal de Saúde, Camila Corchak e o ex-secretário da pasta e atual Coordenador Geral do Município, Sérgio Henrique dos Santos, apresentaram os projetos “Protocolo do Processo de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde” e “Centro de Especialidades no Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (AMPARA)”.

As ações desenvolvidas em Campo Mourão estão entre as 500 experiências exitosas selecionadas para a Mostra Nacional “Brasil, aqui tem SUS”, que integra a programação do congresso e vai premiar as melhores iniciativas.

“Representar a prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria de Saúde, e a nossa equipe de profissionais é sensacional, uma experiência única. Fiquei muito honrada em poder participar deste momento histórico para a saúde do município e poder mostrar o quão valioso é o nosso trabalho”, destacou a secretária, Camila Corchak.

Para o Coordenador Geral do município, Sérgio Henrique dos Santos, a participação no CONASEMS é satisfatório. “Saber que um projeto nosso de atendimento ao autista, criado em 2022, é considerado inovador no SUS a ponto de ser selecionado para este congresso nacional, é motivo de muito orgulho. A apresentação do projeto reuniu pessoas de várias cidades do país, que estavam atentas ao que estávamos mostrando, porque prestar esse tipo de assistência é uma necessidade em todo o país. Estamos conseguindo implantar uma mudança de cenário em Campo Mourão e, sem dúvidas, muitas dessas pessoas vão se inspirar nessa iniciativa e levá-la para diferentes regiões do Brasil,” explicou Santos.

Os projetos mourãoenses foram selecionados durante a Mostra Regional “Experiências Exitosas no SUS”, promovida pelo Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde da 11ª Região de Saúde (CRESEMS), em maio na cidade de Mamborê.

OS PROJETOS

O Protocolo do Processo de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde é um projeto de capacitação elaborado por uma equipe de enfermeiros e agentes comunitários de Saúde da Atenção Básica para nortear as atividades diárias. A iniciativa possibilitou melhora na qualidade e aumento significativo no número de visitas domiciliares realizadas e registradas no sistema de informação do paciente.

Já o AMPARA é uma clínica implantada em abril de 2022, estruturada para o acompanhamento gratuito da criança com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), bem como da família. Campo Mourão é uma das poucas cidades do Paraná que oferecem esse tipo de serviço público, que em um ano já atende mais de 80 pacientes e familiares. Antes de ser instalado, esse atendimento era feito por convênios com clínicas particulares e na APAE.