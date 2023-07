Prefeitura notifica proprietários de túmulos em situação de abandono

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Sema), notificou 45 concessionários de túmulos que estão em situação de abandono no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. O edital com a lista dos notificados foi publicado na edição 2928 do órgão oficial eletrônico do município.

Caso os responsáveis não executem as adequações necessárias no prazo de 30 dias, os lotes serão revertidos ao patrimônio do município, que poderá fazer a remoção dos restos mortais para o ossário.

Na lista constam sepulturas que tiveram enterros entre 1984 e 2020. “Tentamos contatar os proprietários, porém muitos não estão com cadastro atualizado ou não pertencem mais a eles”, explica a servidora responsável pela administração do cemitério, Janete Iori.

Os proprietário notificados no Diário Oficial podem esclarecer dúvidas e regularizar a situação junto à administração do cemitério, que está localizada na Avenida Nei Braga, 1419, Jardim Isabel.

O Cemitério Municipal São Judas Tadeu conta com mais de 14 mil túmulos em uma área de 3,5 alqueires. Para amenizar a falta de espaço, desde 2012 uma lei municipal autoriza a desapropriação de túmulos abandonados e remoção de restos mortais.