Projeto do Colégio Estadual já incentivou 120 alunos a doarem sangue

Iniciado há quatro meses, o projeto “Anjos da Vida” desenvolvido pelo Colégio Estadual de Campo Mourão já incentivou 120 estudantes a doarem sangue junto ao Hemonúcleo. Uma iniciativa louvável e extremamente necessária já que a demanda do Banco de Sangue é muito grande por atender hospitais de Campo Mourão e região.

Coordenado pelo professor Carlos Alberto Martins, o projeto envolve estudantes do 3º ano do ensino médio. Ele revela que o objetivo é formar uma frente com estudantes comprometidos em salvar vidas.

Nessa segunda-feira, 8, de manhã ele acompanhou mais um grupo de jovens determinados ao doarem sangue no Hemonúcleo. “Esse grupo de hoje já faz a doação pela segunda vez, mas já contamos com outros 30 na escola prontos para doarem também”, explicou professor Martins, lembrando que no total já são 120 alunos na lista de doadores.

Entre os mais de 100 doadores, o coordenador do projeto destaca um grupo com tipagem sanguínea rara, que são os sangues negativos. “Já encontramos 12 doadores com sangue negativo, ou seja, é um tipo raro e que o Hemonúcleo sempre tem dificuldade na reposição. Desses, cinco vieram doar hoje”, destacou.

Martins afirma ainda que a ação dos estudantes estimula até os pais. “Aqueles que são menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais. E alguns desses pais quando chegam para acompanhar acabam se tornando doadores também”, enfatiza.