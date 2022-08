Campanha de Vacinação em todas as UBS a partir desta segunda-feira

Começou nesta segunda-feira (8) e vai até dia 9 de setembro a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação para atualização da caderneta da criança e dos adolescentes menores de 15 anos. Em Campo Mourão o atendimento será em todas as UBS no horário normal de expediente. O Dia D será no dia 20 de agosto, das 8 às 12 horas em cinco unidades de Saúde.

O objetivo da campanha é recuperar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. São 18 tipos de vacinas previstos no calendário para esse público. A vacina contra a poliomielite é destinada a crianças menores de 5 anos. A multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal da população diminuiu em todo o mundo, principalmente durante o período da pandemia de Covid-19. Todos os imunizantes ofertados têm registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).