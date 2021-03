Prefeituras da região aderem a Consórcio para compra de vacinas contra Covid

Das 25 cidades da Comcam, 19 já tinham firmado adesão até a tarde de ontem para a formação de um consórcio de municípios para compra de vacinas contra o coronavírus (Covid-19). A Federação Nacional de Prefeitos (FNP), coordenado pelo Ministério da Saúde, informou que 649 prefeituras já aderiram, após o lançamento da iniciativa, na segunda-feira (1º) em uma reunião com cerca de 300 prefeitos de todo o país.

Além do prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, assinaram a adesão os prefeitos de Altamira do Paraná; Araruna; Barbosa Ferraz; Campina da Lagoa; Corumbataí do Sul; Boa Esperança; Engenheiro Beltrão; Farol; Rancho Alegre D’Oeste; Peabiru; Mamborê; Moreira Sales; Janiópolis; Juranda; Goioerê; Fênix; Terra Boa; e Ubiratã.

Até essa sexta-feira, quando encerra-se o prazo, a expectativa é que todas as prefeituras da Comcam façam adesão à formação do consórcio.

A associação deverá ser constituída, legalmente, até 22 de março para poder atuar na aquisição de imunizantes contra o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil. Os hospitais Santa Casa de Campo Mourão e Goioerê estão sem leitos para atender os pacientes, que não param de aumentar.

A ideia é que as prefeituras possam comprar as vacinas caso o Plano Nacional de Imunização, não seja capaz de suprir toda a demanda. “O consórcio não é para comprar imediatamente, mas para termos segurança jurídica no caso de o PNI não dar conta de suprir toda a população. Nesse caso, os prefeitos já teriam alternativa para isso”, explicou o presidente da FNP, Jonas Donizette, durante a reunião de lançamento da iniciativa.