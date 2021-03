Santas Casas de CM e Goioerê receberão R$ 4 mi de prefeituras da região

As prefeituras da Comcam vão se unir para auxiliar as Santas Casas de Campo Mourão e Goioerê, hospitais de referências na região para o tratamento de pacientes com a covid-19. Ambos enfrentam dificuldades financeira para atender a grande demanda de pessoas acometidas pela doença.

A informação do repasse do recurso foi dada pelo prefeito de Moreira Sales, Rafael Bolacha, que é o presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde (Ciscomcam), e pelo prefeito de Goioerê, Betinho Lima, na tarde de terça-feira, 2.

Ao hospital de Goioerê será repassado R$ 1,5 milhão, enquanto a Santa Casa de Campo Mourão receberá R$ 2,5 milhões, totalizando R$ 4 milhões.

Dentro desta proposta aprovada pelos prefeitos, a Prefeitura de Goioerê irá realizar um repasse de R$ 750 mil para a Santa Casa de Goioerê e os demais municípios irão repassar outros R$ 750 mil. Goioerê também irá repassar recursos de R$ 293 mil para a Santa Casa de Campo Mourão.

“As Santas Casas de Goioerê e Campo Mourão estão passando por um momento difícil com esta pandemia de Coronavírus e precisam do apoio dos municípios neste momento em que realizam um trabalho heroico”, disse Betinho Lima.

Rafael Bolacha também destacou a importância em ajudas as Santas Casas de Goioerê e Campo Mourão neste momento difícil da pandemia e falou sobre a formação de um consórcio nacional de municípios para a aquisição de vacinas, que será uma solução a médio prazo para agilizar para que a vacina contra o Coronavírus atinja a toda a população dos municípios participantes.

“Hoje, tudo que é produzido vai para o Ministério da Saúde, mas é o momento de os municípios se organizarem para quando chegar o momento certo estarem preparados para a aquisição das vacinas, caso seja necessário”, explicou ele, dizendo que há vários municípios da região interessados na aquisição de vacinas, inclusive Goioerê.

