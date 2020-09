Prefeitura retoma toque de recolher em Campo Mourão

A prefeitura de Campo Mourão decidiu retomar o toque de recolher a partir desta quarta-feira. A medida havia encerrado no domingo, mas diante da preocupação com o relaxamento da população com os cuidados preventivos, o município optou por seguir com o toque de recolher durante todo o mês de setembro.

A decisão foi tomada pelo Comitê Covid, com horário sendo mantido, ou seja, das 22h às 6h. A prefeitura deverá adotar e anunciar ainda outras medidas de prevenção ao coronavírus até a próxima sexta-feira.

Campo Mourão passou de 1.200 casos confirmados da covid-19 nesta segunda-feira. São 1.201, com 18 novos casos apenas ontem. Além disso, mantém sete pessoas internadas na UTI e outros sete na enfermaria do hospital Santa Casa.