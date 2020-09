“Ainda não podemos voltar à normalidade”, alerta chefe da Regional de Saúde

Apesar do coronavírus ainda apresentar alto índice de contaminação em Campo Mourão e região, além de dezenas de óbitos – foram 41 apenas em agosto – várias prefeituras da Comcam estão flexibilizando as medidas de prevenção. Alguns prefeitos liberaram inclusive a prática esportiva.

O “relaxamento” quanto aos cuidados preocupa o chefe da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, Eurivelton Siqueira. “Não é hora de relaxar ou flexibilizar os cuidados. É preciso manter a cautela e porque o vírus está circulando. Tanto que ainda estamos registrando, semanalmente, cerca de 240 novos casos de coronavírus na região. Além disso, a nossa regional é uma das que apresenta o maior índice de letalidade. Foram 41 óbitos em agosto”, disse Eurivelton.

Municípios, como Goioerê, Mamborê e Engenheiro Beltrão já liberaram a prática esportiva, claro que com algumas restrições. No entanto, o chefe da Regional de Saúde recomenta que essas atividades ainda não sejam retomadas.

“Vejo com preocupação esse relaxamento, muita gente já deixando de usar a máscara e aglomerações se formando em muitos lugares. Quem está liberando a prática esportiva, tem feito isso por conta própria, pois nos próximos dias a secretaria da Saúde do Estado deverá emitir uma nota sobre esse assunto, possivelmente ainda não autorizando, assim como as aulas, que não deverão ser retomadas em setembro”, adverte ele.

Além do alto índice de casos de covid-19, sendo confirmado a cada dia, Eurivelton também demonstra preocupação com os leitos de UTI. “A taxa de ocupação sempre chega na média de 70%, quando acende o sinal amarelo para o risco da falta de leitos. Não estamos falando em fechar comércio, mas que as medidas restritivas sejam respeitadas. O momento ainda não nos permite voltar à normalidade”, completa.