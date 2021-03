Prefeitura reserva R$ 10 milhões para aquisição de vacinas

O prefeito Tauillo Tezelli assinou nesta quarta-feira (11), projeto em que pede autorização do Poder Legislativo para comprar vacinas contra Covid-19 através do consórcio da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). “Estamos reservando em torno de R$ 10 milhões para se, realmente tiver essa possibilidade, podermos adquirir as vacinas”, justifica o prefeito, que já pediu a inclusão de Campo Mourão no consórcio.

Ele lembra que a aquisição das vacinas fica condicionada à prévia aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “Com a adesão ao consórcio a gente espera que facilite as negociações e os trâmites, pois o objetivo dos prefeitos que aderiram é agregar esforços para a compra dessas vacinas”, reforça Tauillo.

O projeto já foi entregue à Câmara de Vereadores. “Vamos agilizar os trâmites para aprovação aqui na Casa de Leis, pois o dinheiro o município tem e o que estiver ao nosso alcance vamos fazer”, disse o presidente da Cãmara, vereador Jadir Pepita ao receber os documentos.

Além de vacinas, o consórcio também vai ser desenhado para a compra de equipamentos, medicamentos e insumos. A FNP afirma que não há interesse de competição com o Ministério da Saúde e governos estaduais, mas dar uma linguagem única para um problema que tem a mesma gravidade para todos.