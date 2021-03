Município adquire concentradores de oxigênio para a UPA

A administração municipal adquiriu três concentradores para produção de oxigênio que já estão em funcionamento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). “Foi uma aquisição importantíssima neste momento de pandemia, pois esses equipamentos substituem os antigos torpedos e são auto-sustentáveis na produção do oxigênio usado nos pacientes”, afirma o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Cada concentrador de oxigênio custou R$ 9.185,00, o que totaliza um investimento de R$ 27.555,00. “É uma alternativa no caso de alguma restrição na aquisição ou maior aumento de consumo de oxigênio”, reforça o secretário, ao lembrar que desde a semana passada a estrutura da UPA foi adequada como prioridade ao atendimento de pacientes com Covid-19.

“Setenta por cento da estrutura está voltada nesse momento para o atendimento de pacientes com sintomas de Covid e se essa situação caótica persistir a UPA atenderá somente esses pacientes”, informou o secretário. Ele lembra que o município conta com uma estrutura de Pronto Atendimento para outros casos de urgência e emergência no Lar Paraná, das 7 às 23 horas.

Segundo ele, com a falta de leitos nos hospitais para tantos casos, a UPA está se tornou uma espécie de “hospital de campanha”, com pacientes usando oxigênio e até intubados, procedimentos que deveriam ser realizados apenas no hospital. “Nosso percentual de casos positivos está em torno de 60 por cento dos exames enviados”, informa o secretário, ao reforçar a necessidade do cumprimento dos decretos que visam controlar a circulação das pessoas pela cidade.