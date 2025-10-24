Prefeitura promove ação de vacinação na Praça do Fórum neste domingo

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste domingo (26), das 9 às 11h30, uma ação especial de vacinação na Praça Bento Munhoz da Rocha Neto (Praça do Fórum), na Rua Santa Cruz, 972 – Jardim Flórida.

O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, com exceção da vacina contra a Covid-19 para crianças. Para receber as doses, é necessário apresentar caderneta de vacinação, cartão SUS ou CPF.

Os participantes também poderão solicitar declaração de vacinação para fins de matrícula escolar, documento exigido pelas instituições de ensino no momento da matrícula.

“Manter a caderneta em dia é um ato de responsabilidade individual e coletiva. Vacinar é proteger não apenas a si mesmo, mas toda a comunidade”, destaca a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.

PASSEIO CICLÍSTICO

A ação integra a programação do evento do Rotary Club de Campo Mourão “Pedalando contra a Pólio”, iniciativa que reforça a importância da imunização e o compromisso coletivo na erradicação da poliomielite.

O passeio ciclístico é aberto a todos e haverá distribuição de picolés e pipoca. O Rotary também está vendendo cupons a R$ 10,00 para ajudar na campanha mundial contra a poliomielite. Quem adquirir cupom vai concorrer a sorteio de brindes. Interessados em adquirir cupom podem entrar em contato pelo telefone (44) 98811-3113, com Michele.