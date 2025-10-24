Mostra Oficial do Fetacam apresenta espetáculo “A Cerca” nesta sexta-feira

O 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam) segue movimentando a cena cultural do município desde o dia 13 de outubro. Promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o festival integra as comemorações oficiais do 78º aniversário da cidade e se estende até domingo (26), com uma programação que inclui a Mostra Oficial e Ações Formativas.

Nesta sexta-feira (24), o público poderá conferir o espetáculo “A Cerca”, do Centro Experimental de Teatro e Artes (CETA), de Nova Iguaçu (RJ). A apresentação integra a Mostra Oficial e acontece às 20h, no Teatro Municipal de Campo Mourão. A entrada é gratuita, com classificação indicativa de 16 anos.

Com sutileza e poesia, a peça narra a trajetória de Graft é vivida pela atriz Vania Santos, enquanto Karls é interpretado pelo ator Marcelo Viégas, um casal que enfrenta perdas, conquistas e desafios em meio a um cenário de desigualdade e esperança. A narrativa estabelece um paralelo com as grandes diásporas e perseguições da humanidade, refletindo sobre a capacidade de resistir e reconstruir diante de barreiras, reais ou simbólicas, que separam povos e pessoas ao redor do mundo.

“A Cerca” propõe uma reflexão profunda sobre o significado da esperança em tempos de adversidade, questionando as fronteiras que limitam a dignidade e a liberdade. Com forte carga simbólica e estética refinada, o espetáculo convida o público a repensar o papel das “cercas” que nos rodeiam, sejam físicas, sociais ou emocionais, e a reconhecer a força da resiliência que move a humanidade em busca de felicidade e sentido.