Prefeitura manterá piso da enfermagem a partir de janeiro, independente de decisão federal

A administração municipal de Campo Mourão vai conceder o piso salarial dos servidores municipais da área de Enfermagem, conforme já definido em lei federal, a partir de janeiro de 2023. A decisão é do prefeito Tauillo Tezelli.

Segundo o prefeito, independente do que for definido pela Justiça Federal em Brasília, o novo piso já está previsto na Lei Orçamentária do município para o próximo ano. “Independente da suspensão pelo ministro do STF, estamos nos comprometendo com os servidores dessa área que ganham abaixo do piso”, reforça o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que este ano o município fez a readequação de salários de enfermeiros e auxiliares de enfermagem do regime celetista e no ano passado aumentou de 20 para 40 por cento o valor relativo a insalubridade desses profissionais. Além disso, o vale-alimentação foi estendido a todos os servidores.