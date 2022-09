Caminhão carregado com 400 caixas de cigarros é apreendido em Ubiratã

A Polícia Militar de Ubiratã apreendeu um caminhão carregado com 400 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, na tarde desta quinta-feira. Após receber denúncias de que um veículo modelo Sedan de cor escura estaria trafegando na estrada João Pereira, como suposto batedor do caminhão, os policiais iniciaram as diligências.

O veículo cruzou com a viatura na comunidade Carajá e logo na sequência o caminhão também foi localizado e apreendido nas proximidades. Ao ser abordado, o motorista confessou que havia saído com a carga de Perobal, para fazer a entrega em Curitiba.

Pelo serviço, disse que receberia R$ 5 mil. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. O caminhão com a carga, com aproximadamente 200 mil maços de cigarros foi entregue na Receita Federal, em Cascavel. O veículo conseguiu fugir.