Prefeitura fortalece ações de cuidado a crianças com diabetes na rede municipal de ensino

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal da Educação e da Secretaria de Saúde, mantém parceria com o curso de Medicina do Centro Universitário Integrado para desenvolver ações do Programa Saúde na Escola (PSE). O trabalho é direcionado ao acompanhamento de crianças com diabetes, garantindo atendimento qualificado e apoio tanto no ambiente escolar quanto na rede de saúde.

Atualmente, 11 estudantes diabéticos estão sendo monitorados na rede municipal de ensino. As ações do PSE incluem palestras e orientações às equipes pedagógicas das instituições, reuniões com pais, encaminhamentos especializados, além da elaboração de protocolos de primeiros atendimentos em casos de hiper ou hipoglicemia.

Segundo a coordenadora da Educação Infantil e do grupo de trabalho de atendimento aos alunos diabéticos, Maria Neuza Calçavara Razera, o programa é fundamental para o cuidado integral: “Fortalecer as ações de monitoramento e atualizar as informações de manejo é cuidado e zelo. O profissional da educação, ao perceber alguma alteração, está orientado a saber como conduzir as primeiras ações. Monitorar e acompanhar é essencial para o bem-estar da criança.”

O convênio garante uma atuação integrada entre educação e saúde, assegurando que estudantes com diabetes recebam atenção diferenciada e que toda a comunidade escolar esteja preparada para lidar com situações que exigem resposta imediata.