Novo acidente é registrado no mesmo trecho da BR-487 em Campo Mourão

Um segundo acidente foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (1º), no mesmo trecho da rodovia BR-487 onde, mais cedo, ocorreu uma colisão envolvendo uma carreta e um carro. Desta vez, o acidente envolveu um automóvel Prisma e um caminhão graneleiro, nas proximidades do acesso ao jardim Ipanema, em Campo Mourão.

Segundo as informações apuradas, o condutor do Prisma seguia pela rodovia sentido Campo Mourão quando tentou realizar uma conversão para acessar o bairro. O caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atingiu a lateral do veículo. Com o impacto, o motorista perdeu o controle e acabou colidindo contra a estrutura de um bar localizado às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. O condutor do Prisma sofreu escoriações e foi encaminhado pela equipe dos Bombeiros para a Unidade Hospitalar de Campo Mourão, onde passará por avaliações mais detalhadas.

A ocorrência contou também com o apoio da Diretran de Campo Mourão, responsável por organizar o trânsito e sinalizar o local, garantindo a segurança dos trabalhos de resgate. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.