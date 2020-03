Prefeitura esclarece falta de vacina

A Secretaria Municipal de Saúde vem a público esclarecer a respeito da falta de vacina contra a gripe (H1N1).

– As doses são compradas pelo governo federal (Ministério da Saúde) e repassadas aos estados. O Estado repassa às Regionais de Saúde que então liberam para os municípios.

– Campo Mourão recebeu na sexta-feira (20), 4 mil doses, das quais quase 2 mil foram aplicadas em profissionais da saúde no fim de semana. Assim, o município iniciou a campanha com pouco mais de 2 mil doses para uma população de idosos de mais de 10 mil.

– Justamente em razão do repasse fracionado, a orientação foi a organização por faixa etária, iniciada por idosos a partir de 80 anos e assim sucessivamente. Entretanto, idosos de outras faixas etárias procuraram os locais de vacinação e para evitar que tivessem que voltar, foram atendidos, mas com isso acabaram-se as doses.

– A campanha foi antecipada em um mês em todo o país, o que está causando o desabastecimento não apenas em Campo Mourão como também em várias outras cidades.

– A informação da Regional de Saúde do Estado é que as doses vão chegar e na sexta-feira será possível retomar a campanha.