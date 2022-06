Prefeitura divulga nota pública sobre suspensão de serviços na Santa Casa

A prefeitura de Campo Mourão se manifestou por meio de uma nota pública na manhã desta terça-feira, 21, sobre o ofício divulgado pelo corpo clínico da Santa Casa em relação à suspensão de alguns serviços do hospital, como cirurgias eletivas e atendimentos ambulatoriais. Na nota, a administração municipal reclama da falta de um comunicado oficial ao município e aos órgãos de saúde e o prefeito diz que solicitou nova reunião com o governo do Estado.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA

– Não houve comunicado oficial sobre essa decisão ao município de Campo Mourão, que tem contrato com o hospital, o que configura uma decisão unilateral. Também não foram comunicados o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Regional de Secretários Municipais de Saúde (CRESEMS) e o Poder Legislativo municipal.

– A Saúde pública envolve todas as esferas de governo e não apenas o prestador.

– Reuniões com prefeitos da região e com o governo do Estado foram realizadas para tratar das dificuldades financeiras do hospital. Nesses encontros ficou definido que a diretoria da Santa Casa encaminharia documentos solicitados pela Secretaria de Estado da Saúde para avaliação das dificuldades.

– O prefeito Tauillo Tezelli solicitou nova reunião com o governo do Estado para discutir o assunto e o Ministério Público também será comunicado.