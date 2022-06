Balanço de Corpus Christi nas rodovias estaduais aponta aumento de prisões e abordagens

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou o policiamento nas rodovias estaduais do Paraná durante o Corpus Christi e apreendeu três armas de fogo e mais de 450 quilos de maconha, além de itens de contrabando e descaminho. O reforço operacional aconteceu em todo o Estado e ajudou a levar mais segurança para toda a população durante um feriado movimentado.

De acordo com o balanço, foram registradas 8.907 imagens de radar de veículos em excesso de velocidade, um aumento de 75% na comparação ao mesmo período de 2021 (5.079). Em relação à embriaguez ao volante, foram oito pessoas notificadas e seis pessoas presas pelo crime – em 2021 foram duas prisões. Foram 411 testes etilométricos neste ano, contra 303 no ano passado, aumento de 36%.

As equipes policiais intensificaram as fiscalizações visando inibir o excesso de velocidade e combater crimes e infrações de trânsito nas rodovias estaduais. No ano passado foram abordadas 3.049 pessoas, número que saltou para 4.189 neste ano, aumento efetivo de 37%. Em 2021 foram 2.273 veículos abordados, contra 2.555 em 2022. Esse contato mais próximo é parte da política de educação no trânsito.

Em 2022 foram 10 óbitos e 84 pessoas feridas em 64 acidentes. Houve, ainda, 1.403 autos de infração.

Fonte: Agência Estadual de Notícias