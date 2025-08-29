Prefeitura de Campo Mourão promove ação para reduzir fila de cirurgias

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo sábado (30) um mutirão especial de atendimento voltado à população que aguarda procedimentos cirúrgicos. A iniciativa tem como objetivo acelerar o andamento da fila e oferecer mais agilidade no acesso às cirurgias.

O atendimento será realizado das 8h às 14h, na Central de Regulação da Saúde, localizada na Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1999, Centro. Poderão participar pacientes previamente inscritos ou que apresentem os documentos necessários: RG ou CPF, comprovante de endereço e pedido médico ou exames que comprovem a necessidade da cirurgia.

A ação integra o programa Acelera Especialidades, que visa identificar gargalos no sistema e oferecer atendimento individualizado aos pacientes. “Nós vamos avaliar cada caso de forma específica e buscar, da melhor maneira, agilizar o processo cirúrgico de quem precisa”, explica a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.

Camila esclarece ainda que o mutirão não permitirá que pacientes passem na frente dos que já estão cadastrados na fila de espera. O que será feito é a inclusão de casos que ainda não constam oficialmente no sistema, situação comum quando o encaminhamento médico permanece apenas com o profissional que fez a solicitação. “O objetivo é registrar esses casos e dar celeridade ao processo, sempre respeitando as prioridades já estabelecidas”, reforçou a secretária.