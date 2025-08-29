Muralha Digital auxilia na captura de motocicleta clonada em CM

A tecnologia da Muralha Digital, sistema de monitoramento implantado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Diretoria de Trânsito (Diretran), voltou a demonstrar sua eficiência nesta quinta-feira (27). Graças ao acompanhamento das câmeras de segurança, foi possível identificar e apreender uma motocicleta clonada que circulava ilegalmente na cidade.

A placa da motocicleta era, originalmente, registrada no Estado de Santa Catarina e havia sido multada em Campo Mourão. No entanto, o verdadeiro proprietário nunca havia estado na cidade. As equipes iniciaram a investigação e a motocicleta apreendida foi furtada no Município de Sarandi, e recebeu uma placa clonada com registro no Município de Paulo Lopes (Santa Catarina).

As imagens captadas pela Muralha Digital mostraram que a moto clonada circulava pela região central de Campo Mourão, sendo utilizada como mototáxi e para entregas durante a noite. Após o repasse das informações à Polícia Militar e com apoio da equipe de Araruna, o veículo foi localizado e apreendido na manhã desta quinta-feira.

Para o diretor da Diretran, Nelson Casaroli, o caso evidencia o verdadeiro alcance da ferramenta tecnológica. “A Muralha Digital não é apenas um instrumento para autuações de trânsito. Ela é uma aliada na segurança pública, ajudando a identificar irregularidades e apoiar as forças de segurança em ações rápidas e eficazes, como nesta apreensão.”

O Prefeito de Campo Mourão, Douglas Fabrício, comentou a atuação e reforçou o papel da inovação e da tecnologia na segurança pública: “Estamos trabalhando muito para que possamos melhorar a segurança na nossa cidade, especialmente investindo na tecnologia como é o caso do projeto Muralha Digital. Parabenizo a nossa equipe e as forças de segurança por esse belo trabalho que tenho certeza faz a diferença” disse.

A Diretran, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, reforça que a Muralha Digital segue sendo utilizada como instrumento de modernização da gestão do trânsito e de segurança em Campo Mourão, trazendo mais tranquilidade para a população.