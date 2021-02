Covid-19: prefeitos decidem por apoio a medidas do Estado, que deverá decretar lockdown

Dezoito prefeitos da Comcam que participaram na manhã desta sexta-feira (26), de uma reunião online emergencial, definiram apoio às medidas de restrições para conter a disseminação do coronavírus (Covid-19), que serão anunciadas pelo Governador do Paraná, Ratinho Junior, hoje pela manhã. Entre as medidas, Ratinho deverá anunciar lockdown. A reunião teve a participação também de gestores da saúde de toda a região.

“O Governador vai anunciar as medidas e pediu apoio dos prefeitos de toda a região. Pelo que sabemos as medidas começam hoje à meia noite devendo seguir por sete ou oito dias”, disse o presidente da Comcam, Leandro Cesar Oliveira, prefeito de Araruna. Ele participou de uma reunião online na noite dessa quinta-feira (25), com o Governador e presidente de associações de municípios do Paraná, onde Ratinho adiantou medidas mais severas.

Na macrorregional noroeste, ao menos 70 pacientes estão na fila aguardando vagas de leitos de UTI ou enfermaria, segundo informações do chefe da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão, Eurivelton Wagner Siqueira, que participou do encontro. Ele parabenizou a união dos prefeitos “Os prefeitos estão de parabéns. Precisamos tomar estas medidas em conjunto para cortar a circulação do vírus”, afirmou.

Participaram da reunião os prefeitos: Leandro Oliveira (Araruna); Fabio D”Alécio (Ubiratã); Akio Abe (Quarto Centenário); Adão Aristeu (Rancho Alegre D’Oeste); Same Saab (Iretama); Edenilson Miliossi (Barbosa Ferraz); Betinho Lima (Goioerê); Leonardo Romero (Quinta do Sol); Rafael Bolacha (Moreira Sales); Airton Agnolim (Nova Cantu); Ismael Dezanoski (Janiópolis); Milton Luiz Alves (Campina da Lagoa); Alexandre Donato (Corumbataí do Sul); Joel Buscariol (Boa Esperança); Julio Cesar Frare (Peabiru); Tauillo Tezelli (Campo Mourão); Vivaldo Lessa Moreira (Roncador) e Ricardo Radomski (Mamborê).