Major Cleverson assume oficialmente o comando do 11° BPM

Uma cerimônia realizada na Acicam, na noite dessa quinta-feira (25), marcou a passagem de comando do 11° Batalhão de Polícia Militar. O ato foi presidido pelo comandante do 3° Comando Regional de Polícia Militar (3° CRPM), Coronel Carlos Alberto Rodrigues Assunção.

Devido às restrições, o evento contou apenas com os oficiais do batalhão, familiares e autoridades convidadas. A cerimônia foi transmitida pela internet, pela página do 11° BPM nas redes sociais.

Na ocasião o major Cleverson Vidal Veiga assumiu oficialmente o comando da unidade, no lugar do Tenente coronel Júlio César Vieira da Rosa, que agora irá exercer função na Subseção Orçamentária e de Projetos da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba.

O Major Cleverson chegou no 11° Batalhão de Polícia Militar em 2001 como 1° tenente da PMPR. Desde então assumiu funções de destaque, dentre elas Comandante da então 2ª Cia PM de Goioerê e 3ª Cia PM em Cianorte, que no período pertenciam ao 11° Batalhão de Polícia Militar.

Durante os 32 anos de corporação o Oficial também atuou pelo 12° BPM (Curitiba), 16°BPM (Guarapuava) 3° BPM (Pato Branco), 6° BPM (Cascavel), 8° BPM (Paranavaí) e 7° BPM (Cruzeiro do Oeste).

O Major Cleverson estava à frente do Subcomando do 11° BPM desde 2017 e conhece muito bem a tropa e todas as dificuldades do dia a dia do quartel. “Tenho certeza que ele conduzirá muito bem os trabalhos junto ao batalhão”, disse o Tenente-coronel Júlio César Vieira da Rosa. “Desejo muita sorte e que Deus abençoe nesta trajetória frente ao Comando”, completou.

Ele também agradeceu às instituições parceiras que proporcionaram grandes melhorias na sede do batalhão, bem como em outras cidades atendidas pela Unidade.

“Desde que cheguei ao Comando do 11° Batalhão procurei estabelecer um bom relacionamento com todas as instituições e com a tropa, o que nos proporcionou grandes avanços operacionais e administrativos na Unidade”, enfatizou.

Ao se despedir do Comando do 11° Batalhão, o Tenente-coronel Júlio César recebeu diversas homenagens, dentre elas o “Título de Mérito Militar”, honraria concedida pela Câmara Municipal de Campo Mourão, por meio de proposição do vereador Sidney Ronaldo Ribeiro “Tucano”.

Diversas autoridades participaram da cerimônia, dentre elas o Tenente-cotonel Carlelito dos Santos,

Comandante do 25° BPM (Umuarama), o Major Edson Kamajawa, Comandante do 7° BPM (Cruzeiro do Oeste); o 2° tenente André Bueno, do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão; os vereadores Subtenente Macedo e Sidney Ronaldo Ribeiro “Tucano”; o secretário municipal de Obras, Luiz Carlos Malavazzi; Dr. Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe da 16 Subdivisão Policial de Campo Mourão; Newton Leal, presidente do Codecam; Leandro Cristiano, chefe da 8 Ciretran de Campo Mourão; Luiz Tavares Rosa, representante da Acamdoze e Luiz Antônio Genaro, chefe do Departamento de Segurança da Coamo.

Foto: Dirceu Portugal/Assessoria Câmara Municipal