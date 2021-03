Seguro desemprego pode ser solicitado pela internet

Com os serviços presenciais fechados até o dia 08 de março por conta do lockdow, a Agência do Trabalhador de Campo Mourão orienta quem necessita solicitar o benefício do seguro-desemprego. “É possível solicitar sem sair de casa, com o aplicativo Carteira de Trabalho Digital”, explica o agente captador Gerson Maciel.

Após baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital o trabalhador deverá fazer o acesso pelo site do governo, onde vai digitar o CPF e logar no aplicativo. Depois seleciona “Avançar”; faz o login e insere o CPF.

Na sequência os passos são seguintes: após digitar a senha, clica em entrar no aplicativo e busca a opção “Benefícios” no menu inferior. Na opção “Solicitar” no quadrado em que está escrito “Seguro-desemprego”, depois o botão azul “Seguro-desemprego”; Em “Benefícios” é solicitado o seguro-desemprego no app Carteira de Trabalho Digital.

O trabalhador precisará informar um número de requerimento. São 10 algarismos que podem ser encontrados no canto superior direito do “Requerimento de Seguro-Desemprego”, documento emitido pela empresa em que a pessoa trabalhou. Depois é só clicar em “Próximo”, conferir os dados pessoais e “Avançar” para informar o número de requerimento no app.

O passo seguinte é clicar em “Vínculos”, conferir os dados da empresa e outra vez “Avançar”. Depois de ler o “Termo de Aceite” e, no final da tela, marcar a caixa “Concordo com as regras para solicitação/recebimento do benefício” e confirmar. Neste momento a solicitação é realizada.

No aplicativo também é possível consultar o andamento da solicitação, no ícone “Benefícios”. “Ali podem ser encontradas informações como as parcelas e datas de recebimento, notificações, recursos, vínculos e também os seus dados bancários”, informa Gerson.