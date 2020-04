Câmara retoma trabalho interno presencial na próxima segunda-feira

A Mesa Diretora da Câmara de Campo Mourão, composta pelos vereadores, Sidney Ronaldo Ribeiro (Tucano), Cabo Cruz, Edson Battilani e pelo presidente em exercício, Jadir Pepita, decidiu, em reunião, na manhã desta sexta-feira (17), retomar os trabalhos internos de forma presencial no Legislativo. O atendimento ao público continua sendo realizado, por prazo indeterminado, exclusivamente pelo telefone 3518-5050 e pelo e-mail [email protected].

O expediente, das 7h30 às 13 horas, irá ocorrer somente de forma interna, respeitando todas as orientações das secretarias municipal, estadual e do Ministério da Saúde. O uso de máscaras no interior da Casa de Leis será obrigatório para funcionários e vereadores, e funcionários do grupo de risco irão permanecer com o trabalho no sistema Home Office.

“O expediente será realizado internamente com os cuidados com os funcionários e vereadores, disponibilizando álcool gel e materiais necessários para higienização”, comentou Pepita.

Segundo ele, as sessões ordinárias da Câmara irão continuar no sistema de videoconferência. “O trabalho dos vereadores, assim como dos funcionários, não parou mesmo neste período. As sessões devem continuar por videoconferência para evitar a aglomeração de pessoas”.

O presidente do Legislativo reiterou ainda que todos os vereadores seguem a disposição da população, assim como os trabalhos tem sequência para que não haja atrasos nas discussões e aprovações de projetos.