PM vai garantir a segurança para transporte da vacina da covid-19

O 11º Batalhão da Polícia Militar está com seu efetivo preparado para fazer o acompanhamento tanto dos insumos quanto das vacinas da covid-19, as quais deverão chegar em breve na 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão.

Na tarde de hoje, uma equipe da PM já esteve garantindo a segurança no momento em que representantes dos municípios da região chegaram para buscar os insumos. Em cada cidade, equipes dos destacamentos da PM estarão dando apoio para as secretarias de Saúde

“Esse material já veio de Curitiba escoltando pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e por aqui a segurança será feita pela Polícia Militar”, disse o capitão Hermon Alves de Lima.

A segurança será feita nas unidades de saúde onde vão ser estocadas as vacinas e os insumos. “Estamos também mantendo todo cuidado com a higienização e proteção de nossos policiais para que esse momento tão esperado transcorra com tranquilidade e que a vacina chegue a quem é de direito”, completa.