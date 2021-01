Homem que matou mulher com machado e se feriu com faca também morre

Genildo dos Santos Machado, 59 anos, o homem que matou a esposa com golpes de machado, no dia 7 de dezembro do ano passado, na rua Santos Dumont, em Campo Mourão, também morreu nesta segunda-feira, no hospital Santa Casa. Ele estava internado porque após matar a esposa, Sueli de Fatima Machado, 56 anos, usou uma faca para tirar a própria vida.

Gravemente ferido, foi hospitalizado, mas não resistiu e morreu nesta segunda-feira. A mulher levou golpes na região do pescoço e peito.

O crime ocorreu na residência do casal, localizada na rua Santos Dumont, entre as avenidas Guilherme de Paula Xavier e a Comendador Norberto Marcondes, próximo ao colégio Unidade Polo

Conforme as informações, o homem teve um ataque de fúria, após a mulher pedir a separação, já que ele bebia e não aceitava o pedido dela para abandonar o vício. Uma mulher que trabalha na casa como cuidadora do pai de Sueli ainda tentou intervir, mas também foi atacada pelo agressor. Ela correu e escapou da morte.