Pessoas com 64 anos ou mais recebem 1ª dose da vacina contra covid-19 amanhã

A data deste sábado, 24 de abril, será de vacinação da Primeira Dose contra a COVID-19 para pessoas com idade de 64 anos ou mais em Campo Mourão. Estarão disponíveis 850 doses. A aplicação das vacinas será na parte da manhã, até o início da tarde: das 8 horas às 10h30 (somente mulheres) e das 10h30 às 13 horas, para os homens.

A vacinação, no Sistema Drive Thru (dentro dos automóveis) será no Estacionamento da Unespar e presencial na Casa da Cultura. “Neste trabalho contamos com o apoio de profissionais da área da saúde, o que tem sido fundamental para que possamos atender ao público de maneira eficiente, bem como outros setores da administração municipal que sempre tem nos ajudado. Assim, reforçamos o pedido, para pessoas de 64 anos acima, para que venham vacinar neste sábado, estamos preparados para atendê-los da melhor forma”, informa Sergio Henrique dos Santos, Secretário da Saúde do Município de Campo Mourão.