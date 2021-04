Assinado contrato para implantação do estacionamento rotativo, em CM

Foi assinado na manhã desta sexta-feira (23), o contrato com o consórcio de empresas Brasmoove, que venceu a licitação para implantação do estacionamento rotativo em Campo Mourão. O novo sistema deverá ser iniciado em 60 dias. Além de representantes do consórcio, participaram da assinatura o prefeito Tauillo Tezelli, o diretor da Diretran, Luiz Sminka, presidente da Acicam, Bem Hur Berbet, vereadores e representantes da Polícia Militar.

Segundo o diretor da Brasmoove, Nichollas Marshell, o sistema de gerenciamento de estacionamento rotativo é uma solução que vai democratizar as vagas, aumentar a rotatividade na área em que será implantado, além de mais segurança. “Haverá um ponto de atendimento e centro de fiscalização em conjunto com a prefeitura, que não vai custar nada para o contribuinte, pois o investimento é do consórcio”, explicou.

A partir da implantação, fica estabelecido um tempo máximo de 10 minutos de estacionamento grátis. A partir desse tempo o limite é de duas horas, ao custo de R$ 1,00 a cada meia hora. Segundo o empresário, o usuário pode comprar os créditos nos pontos de vendas no comércio ou baixar um aplicativo para fazer tudo pelo telefone celular. “Campo Mourão terá um sistema ultra moderno de gerenciamento de estacionamento”, promete.

“Iniciamos esse processo há mais de dois anos, com projetos, publicações de editais, impugnações, recursos, questionamentos. Tudo é muito demorado, mas hoje estamos dando um passo para tentar resolver esse problema de falta de vagas que enfrentamos em nossa cidade”, ressaltou o prefeito Tauillo Tezelli.

Ele enfatiza que o sistema vai melhorar o trânsito e consequentemente será melhor para o comércio. “É uma etapa vencida de um trabalho realizado com muito empenho por nossa equipe. Nossa cidade está crescendo e precisamos torná-la mais moderna e inteligente”, reforçou o prefeito.

Conforme o edital, a implantação do estacionamento rotativo será feita em etapas. A primeira vai começar pelo quadrilátero central, compreendendo as avenidas Manoel Mendes de Camargo, Capitão Índio Bandeira e Irmãos Pereira, entre as ruas Roberto Brzezinski e São José. As demais etapas serão deliberadas pela Diretoria de Trânsito do município, até chegar a 3.700 vagas, previsto para o ano de 2024.