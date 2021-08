Paraná vai receber mais 191.470 vacinas contra a Covid-19 nesta sexta

Mais 191.470 doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar ao Paraná nesta semana. O envio dos imunizantes foi confirmado nesta quinta-feira (12) pelo Ministério da Saúde já para esta sexta-feira (13). São 117.760 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan) – 960 delas doadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) – e 73.710 do imunizante Comirnaty (Pfizer/Biontech).

A previsão é que o voo G3-1126, que traz as doses de Coronavac, pouse às 10h20 ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. As vacinas da Pfizer desembarcam pouco depois, às 13h20, chegando no voo LA-4791.

Com as novas doses, o Estado dará continuidade à vacinação do público geral, acelerando o cumprimento do calendário de vacinação no Paraná. As vacinas Coronavac são para a primeira e segunda aplicação (D1 e D2) e todas as vacinas Comirnaty são para a primeira dose. O Paraná já tinha recebido dois lotes com 323.230 vacinas nesta semana, sendo que parte já foram distribuídas às 22 Regionais de Saúde do Paraná em dois dias (terça e quinta).

Até o momento, 10,9 milhões de doses foram confirmadas para o Estado, sendo que 10 milhões já foram entregues pelo Ministério da Saúde, de acordo com o vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS). A pasta distribuiu, até o momento, 193,5 milhões de doses entre os 26 estados e o Distrito Federal, com 150,6 milhões vacinas já aplicadas nos brasileiros. Este novo lote soma 4.077.408 de doses.

Desde o início da campanha de imunização, 6.655.689 paranaenses já tomaram ao menos uma dose do imunizante, 76,3% da população adulta do Estado. A cobertura vacinal, que leva em conta a aplicação das duas doses ou do imunizante de dose única, atinge quase 30% desse público – um total de 2.589.393 pessoas.