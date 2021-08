Governo divulga valores máximos para o pedágio no Paraná; confira os valores na região

O governo do Estado divulgou nesta quinta-feira, os valores máximos que os usuários das rodovias deverão pagar de pedágio, com as novas concessões das estradas.

O valor cobrado na praça de pedágio entre Campo Mourão e Mamborê poderá chegar no máximo a R$ 11,42: atualmente a cobrança equivale a R$ 17,70.

Também passará a gastar menos, quem for de Campo Mourão para Maringá. Pela nova projeção, a cobrança será de R$ 14,49. Hoje para passar pelo pedágio, o motorista desembolsa R$ 17,70.

A combinação vantajosa para o usuário tem por base os três pilares que nortearam o novo plano de concessões de rodovias no Paraná: tarifa baixa, transparência e obras. O formato foi construído em conjunto pelo Governo do Estado, governo federal, Poder Legislativo e sociedade civil organizada.

“O Paraná teve, ao longo de mais de duas décadas, um dos pedágios mais caros do Brasil. Nosso desafio era construir um modelo que chegasse a um desconto maior, com uma tarifa justa e também com muita obra”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante a apresentação do modelo, quarta-feira (11), no Palácio Iguaçu.

“Teremos no Paraná o maior projeto de infraestrutura da América Latina, com R$ 44 bilhões em investimentos e quase 1,4 mil quilômetros de duplicações”.

PROJETO

As concessões rodoviárias estão divididas em seis lotes, que totalizam 3,3 mil quilômetros de rodovias. Estão previstos R$ 44 bilhões em investimentos, incluindo a duplicação de 1.783 quilômetros de rodovias, construção de 11 contornos urbanos, 253 quilômetros de faixas adicionais em rodovias já duplicadas, 104 quilômetros de terceiras faixas, mais de mil obras de arte especiais, como viadutos, trincheiras e passarelas, sinal de Wi-Fi em todo o trecho, câmeras de monitoramento e iluminação em LED.

A partir do novo modelo, vence o leilão a empresa que apresentar o maior desconto na tarifa no pedágio. A proposta prevê que as tarifas atuais já cheguem à Bolsa de Valores com um desconto médio de 30%.

A esse valor, se soma o deságio proposto pelas empresas em disputa. Esse desconto será associado a um aporte financeiro ofertado pela concessionária para garantir a execução do contrato. Chamado de seguro-usuário, esse valor é proporcional ao percentual de desconto concedido à tarifa.