Paraná tem 16 novos suspeitos de coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou a atualização do boletim do coronavírus nesta terça-feira (10). São 16 novos suspeitos da doença no Paraná, totalizando 49 casos em análise.

Os novos suspeitos estão localizados em Curitiba (6), Cascavel (1), Cianorte (2), Corbélia (1), Foz do Iguaçu (2), Maringá (3) e Ponta Grossa (1). Os municípios de Cianorte e Corbélia ainda não haviam registrado suspeitas.

As informações oficiais podem ser acessadas no boletim diário divulgado no site da secretaria http://www.saude.pr.gov.br/ ou diretamente no http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3504.

Os dados são compilados todos os dias até as 12 horas. Após este horário, qualquer nova informação será inserida no próximo boletim.

Agência Estadual de Notícias