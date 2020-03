Aumenta atendimentos no Conselho Tutelar de Campo Mourão

Mesmo com dois dias a menos, o mês de fevereiro registrou mais atendimentos no Conselho Tutelar de Campo Mourão, comparado a janeiro. No mês passado, o órgão atendeu 116 ocorrências, enquanto que em janeiro, foram 110.

A presidente do Conselho Tutelar, Silvana Lopes Pierini afirma que o inicio aulas, em fevereiro, justifica o aumento nos atendimentos. “Com o início das aulas tivemos muitos casos de evasão escolar para atender, por isso o aumento da demanda”, disse ela.

Silvana recebeu a reportagem do Tasabendo.com acompanhada de mais três conselheiras, Marisa Barbosa Palma, Zilda Inglez Modena, e Valdirene Neves. Bastante unidas, elas admitem que a quantidade de ocorrências preocupa. “Esses números ainda se referem apenas a atendimentos aqui no Conselho, fora os atendimentos de plantões”, relata Marisa.

Sobre a evasão escolar, Silvana revela que além de faltas, há vários casos de alunos que sequer renovaram a matrícula. “A cada cinco faltas consecutivas, configura-se evasão, aí acaba vindo parar no Conselho Tutelar. Mas o que pedimos é que a escola faça a busca ativa e tente resolver antes de levar ao conselho. Só devemos ser acionados após esgotadas todas as tentativas de resolver o problema”, orienta.

A conselheira Zilda revela que até a falta de cadeira de rodas tem afastado aluno da sala de aula. “Tivemos um caso dessa natureza, a criança não pode ir para a escola por falta de cadeira de roda”, lamenta.

Sem divulgar números, Silvana diz que também foram atendidos vários casos de abusos sexuais contra crianças ou adolescentes nesse início de ano. “Infelizmente, há casos de crianças que já são abusadas há anos e que nos choca, por isso pedimos a todos que fiquem atentos e a qualquer sinal suspeito, pode fazer a denúncia pelo 181, que a identidade será mantida sob sigilo. No entanto, no Conselho Tutelar tratamos esses casos como suspeitos, para que a polícia faça a investigação”, conclama.

Outro tipo de atendimento que demonstra a total falta de responsabilidade dos pais, é o abandono de incapaz ou mesmo o acompanhamento dos filhos em locais inapropriados, ou de risco, como bares.

“Tivemos vários casos de crianças em bares na companhia da mãe, principalmente durante o carnaval, além de outros em que o filho foi deixado sozinho, trancado em casa. Nesses casos geralmente os pais estão consumindo bebida alcoólica e quando o conselho é acionado a criança é acolhida, até que o juiz decida o que fazer”, diz Zilda.

Denúncias ao Conselho Tutelar podem ser feias pelos telefones 181, 3518-4426, ou o telefone do plantão, 9 9125 6727.