Paraná tem 1156 casos, 682 pacientes que se recuperaram e 73 óbitos

A Secretaria da Saúde do Paraná divulga no Informe Epidemiológico deste domingo (26) mais 16 novos casos e quatro óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Agora o Estado tem 1156 casos confirmados, 682 pessoas que já se recuperaram e estão liberadas com segurança do isolamento e 73 que foram a óbito em decorrência da doença.

Os 16 casos novos foram confirmados nos municípios de Curitiba (3), São José dos Pinhais (2), Cascavel (1), Campo Mourão (2), Paranapoema (1), Paranavaí (2), Maringá (1), Londrina (2), Guaíra (1) e Telêmaco Borba (1).

Quatro pessoas foram a óbito, todas estavam internadas: duas mulheres que residiam em Curitiba, com idades de 88 e 40 anos, e dois homens, residentes em Londrina (87) e Foz do Iguaçu (55). Residentes de outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 15, dois deles foram a óbito.

Neste sábado, foram registrados 661 pacientes recuperados, que já estão liberados do tratamento e do isolamento, com segurança.

Consulte o informe completo aqui.

Agência Estadual de Notícias