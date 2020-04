Paraná tem 1140 casos de Covid-19 e 69 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou um novo informe epidemiológico com dados atualizados da Covid-19 neste sábado (25). Nas últimas 24 horas, 22 casos novos foram confirmados, 21 deles de residentes no Paraná e um morador de Belém do Pará, atendido aqui. Quatro pessoas morreram em decorrência da doença. Agora o Paraná 1140 casos e 69 mortes

Os 21 casos novos foram confirmados nos municípios de Curitiba (7), Fazendo Rio Grande (2), Pinhais (1), Foz do Iguaçu (2), Cascavel (1), Santo Antônio do Caiuá (1), Paranavaí (1), Querência do Norte (1), Arapongas (1), Cambé (1), Siqueira Campos (1) e Guaíra (2). Além da confirmação do paciente que reside em Belém do Pará e que recebeu assistência em Curitiba.

Os quatro homens que morreram estavam internados e residiam em Cascavel (70 anos), Guairacá (52 anos) e Londrina (dois óbitos 59 e 70 anos). São 31 municípios com óbitos registrados por causa do coronavírus.

Residentes de outros estados e que tiveram o diagnóstico no Paraná são 15, incluindo o novo paciente de Belém. Dois deles foram a óbito.

RECUPERADOS

Neste sábado, foram registrados 661 pacientes recuperados, que já estão liberados do tratamento e do isolamento com segurança.

AMPLIAÇÃO DE TESTES

O Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná), em parceria com a Fiocruz e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), implantou em caráter emergencial a Unidade de Apoio para Diagnóstico da Covid-19, para a realização de testes pelo método RT-PCR.

O primeiro resultado positivo de testes realizados pelo IBMP foi divulgado no dia 14 de abril. Nestes 11 dias de processamento o Instituto confirmou, no total, 54 pacientes com o vírus Sars-Cov-19.

Com a inclusão do IBMP no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), foi possível ajustar o número de testes realizados pelo Lacen. Por isso a quantidade de exames positivos para Sars-CoV-2 realizados pelo Lacen reduziu em relação a outros dias. Sexta-feira saíram 612 neste sábado 588.

ERRATA

Após investigação do CIEVS, três casos confirmados em 13/4 que constavam como residentes de Curitiba tiveram os registros transferidos para Fazenda Rio Grande.

Consulte o informe completo aqui

Agência Estadual de Notícias