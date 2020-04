Escolas estaduais iniciam terceira entrega de kits merenda

O início oficial da terceira entrega dos kits de merendas nas escolas estaduais é só nesta sexta-feira (24), mas há quem tenha optado por começar já na tarde desta quinta-feira (23). Esse é o caso do C.E Emilio de Menezes, no bairro Capão Raso, onde Ademar Ramos Ferreira é o diretor e organizou sua equipe de voluntários para que os alimentos chegassem o quanto antes para as famílias que mais precisam.

Para atender as famílias que foram até o Emilio de Menezes receber seu terceiro kit de merenda, Ademar e sua equipe de voluntários montaram uma verdadeira operação: máscara, luvas, álcool em gel, distância nas filas, tudo conforme as orientações para prevenção do coronavírus.

“Sabemos que existe um risco, pois lidamos com o público, mas estamos preparados com as máscaras, álcool em gel para atender bem essas famílias que aguardam ansiosas a chegada da merenda”, destaca o diretor.

Ademar conta ainda que a gratidão que ele e os voluntários recebem destas famílias é um dos motores desta ação. “Eles sempre nos agradecem. Temos também muitos alunos refugiados de outros países, ou seja, é uma situação bem delicada. Essas famílias vêm desassistidas, e estamos conseguindo prestar auxílio às famílias dos nossos alunos.”

Luciane Machado, que é agente educacional, foi uma das voluntárias na entrega desta quinta e explica um pouco de como funcionou este trabalho. “Temos em torno de oito pessoas na triagem e distribuição, além das meninas da secretaria que ligam para as famílias avisando sobre a entrega. É muito gratificante para nós, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, levantamos cedo, com vontade, para separar os alimentos e montar os kits para depois distribuir para quem precisa”, relatou Luciane.

E essa gratidão que tanto emociona pode ser vista em Fabiana Cristina dos Santos, uma das mães que foi até o C.E Emilio de Menezes receber seu kit de merenda, que fala da importância da ação da Secretaria da Educação neste momento. “Ajuda e muito essa distribuição das cestas básicas, pois não sabemos o que vai acontecer nessa pandemia”.

A equipe de voluntários também contou com a participação de Celita Aparecida Moreira, mãe de um dos alunos e que também faz parte da APMF da escola que destacou a os impactos positivos que a iniciativa trouxe. “Essa ação da Secretaria de Educação é excelente, no momento mais difícil acontece essa distribuição de cestas básicas para quem mais precisa e é gratificante estar aqui ajudando”.

KITS MERENDAS

Essa é a terceira entrega da ação da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte de distribuição dos kits de merenda. A entrega é feita quinzenalmente aos alunos beneficiários do Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, são cerca de 230 mil alunos com famílias inscritas no programa no Estado. A ação será válida enquanto perdurar a crise do coronavírus.

As instituições de ensino têm autonomia para organizar de que forma será feita a retirada dos kits, com a orientação de que sejam tomadas todas as medidas de prevenção necessárias a fim de impedir o contágio da doença, como evitar aglomerações. Também é recomendado o uso de equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e álcool gel por parte dos servidores e voluntários que trabalham na iniciativa.

A entrega dos kits da merenda foi regulamentada pelo Decreto 4.316/2020, do Governo do Paraná. As presenças dos alunos serão computadas de acordo com as atividades propostas pelas aulas na TV, pelo celular e pelo computador, e entregues on-line.

Alunos que não possuem acesso às aula EAD recebem doações

A Secretaria da Educação e do Esporte entregou também atividades e trabalhos para os estudantes que não possuem acesso às aulas EaD pela TV aberta e pelo aplicativo Aula Paraná.

Uma preocupação constante dos pais dos alunos que não tinham acesso às plataformas de aula era a de como seus filhos poderiam continuar os estudos e não serem prejudicados em seus ano letivo.

Uma das maneiras encontradas pela Secretaria foi a convocação dos pais desses alunos para irem até a escola, no dia das entregas dos kits de merenda, e retirarem uma quantidade de exercícios e trabalhos para levarem para casa e assim, os filhos continuarem os estudos.

A diretora da Escola Estadual Yvone Pimentel, no bairro Capão Raso em Curitiba, Maira Hara, afirma que a alternativa é ideal para famílias que possuem renda baixa e não tem acesso. “Aqui em nossa escola, a equipe buscou rastrear todas as famílias que não têm nem acesso às aulas pela TV ou pelo aplicativo do celular e também incluímos aquelas que possuem mais de dois filhos. Nós convidamos eles para virem na escola no mesmo dia da entrega do kit e já os entregamos as atividades”, explica a diretora.

De acordo com a diretora Maira, a alternativa se mostrou bem eficiente, pois dessa forma há uma grande possibilidade de se alcançar todos os alunos. “Sabemos que algumas de nossas famílias não têm recursos. Então, quando imprimimos as atividades e entregamos para seus filhos estamos os ajudando a não ficarem para trás comparado a aqueles que possuem acesso às ferramentas onlines de estudo”, afirma.

Clarice Martins é avó de dois alunos na Escola Yvone Pimentel e conta que com as atividades seus netos poderão continuar os estudos e não serão prejudicados. “Essa ação da escola vai ajudar muito meus dois netos. Fiquei muito feliz em saber que a direção está fazendo de tudo para incluir todos os alunos no estudo. Desde aqueles que tem TV e celular em casa até a minha família que não tem condições”, conta.

